À Rio, le carnaval s'enflamme grâce... à une victoire brésilienne aux Oscars: "C'est totalement dingue"

"On a l'Oscar!". Des hurlements de joie et des embrassades enfiévrées ont accueilli l'annonce faite par haut-parleurs dans le sambodrome où 70.000 spectateurs assistaient sur les gradins aux défilés des écoles de samba du carnaval le plus célèbre du monde.

La coïncidence des deux événements planétaires à Los Angeles et à Rio de Janeiro avait fait monter la température, d'autant que les chances du long métrage de Walter Salles de remporter l'Oscar du meilleur film international avaient semblé augmenter ces dernières semaines.

"C'est totalement dingue! On était au sambodrome quand on a appris qu'on avait gagné, c'était énorme! Longue vie au cinéma brésilien!", a déclaré à l'AFP l'acteur brésilien Wesley Torquato. Le long-métrage, tiré de l'histoire de Rubens Paiva, ex-député enlevé par des agents du régime en 1971, à Rio de Janeiro, retrace les années de plomb de la dictature au Brésil.

"C'est le jour où on peut être encore plus fier d'être brésilien. Fiers de notre cinéma, de nos artistes et, surtout, de notre démocratie", s'est félicité sur X le président Luiz Inacio Lula da Silva après l'annonce à Los Angeles. Des scènes de liesse ont également été observées dans les villes de Sao Paulo, Recife et Belo Horizonte, elles aussi en pleine célébration du carnaval, à l'annonce du prix.