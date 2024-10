Salvador: des militants écologistes poursuivis pour leur passé de guérilleros déclarés non-coupables

Un tribunal du Salvador a acquitté vendredi six anciens guérilleros, dont cinq actuels défenseurs de l'environnement qui dénonçaient un procès politique en raison de leur engagement contre l'exploitation minière.

Mais "l'action pénale a été classée sans suite sur prescription de l'acte" et le tribunal a décidé "que six des accusés devaient être libérés immédiatement", a déclaré à l'AFP l'avocate de la défense, Me Carolina Herrador.

Le tribunal de Sensuntepeque, à 80 km au nord-est de San Salvador, a maintenu les mandats d'arrêt contre deux autres suspects en fuite, a-t-elle ajouté.

"Nous n'avons jamais eu de doute sur notre innocence. Aujourd'hui, nous sortons la tête haute", a déclaré à l'AFP Pedro Rivas, l'un des ex-accusés.