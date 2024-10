Seize morts dans des heurts confessionnels au Pakistan

Au moins 16 personnes, dont trois femmes et deux enfants, ont été tuées lors d'affrontements tribaux confessionnels dans le nord-ouest du Pakistan, ont déclaré samedi soir à l'AFP les autorités locales.

Ces heurts ont poussé les autorités à fermer plusieurs routes reliant les zones dominées par les sunnites et les chiites. Il arrive cependant que certains déplacements, encadrés par des forces paramilitaires, soient autorisés.

Les tribus sunnites et chiites se livrent à des conflits sanglants, entrecoupés de trêves, depuis plusieurs mois dans le Kurram, un district de la province montagneuse du Khyber Pakhtunkhwa, près de la frontière avec l'Afghanistan.

Samedi, un convoi sunnite de ce type circulant sous la protection de paramilitaires a été attaqué, a déclaré à l'AFP un haut responsable local sous couvert d'anonymat.

"Quatorze personnes, dont trois femmes et deux enfants, ont été tuées et six autres blessées", a-t-il déclaré.

Les forces paramilitaires "ont riposté avec force, tuant deux assaillants" identifiés comme étant des chiites, a-t-il ajouté.

La dernière série de heurts tribaux en juillet et septembre avait fait des dizaines de morts avant qu'une trêve ne soit arrachée lors d'une jirga, ou conseil tribal. Les autorités tentent désormais de négocier un nouveau cessez-le-feu.

Ces différends sont fréquents au Pakistan et particulièrement dans cette province où les codes d'honneur tribaux sont prégnants et où les forces de sécurité peinent à faire régner l'ordre.

Au Pakistan, pays musulman à majorité sunnite, les chiites se disent de longue date victimes de discrimination et de violences.