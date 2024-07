Sierra Leone: le président Bio promulgue une loi interdisant le mariage des enfants

Le président sierra-léonais Julius Maada Bio a promulgué mardi une loi interdisant le mariage des enfants dans un pays où des centaines de milliers de filles sont mariées avant leurs 18 ans, l'ONG Save the Children saluant un texte "historique".

"La liberté est là pour nos femmes", a salué M. Bio, à l'occasion d'une cérémonie organisée par des féministes et des Premières dames de l'Afrique de l'Ouest à Freetown.

"Il s'agit d'une réalisation qui définira mon administration. J'espère qu'elle sera un signal qui mènera à des actions par les femmes pour la transformation économique de notre pays et pour une lueur d'espoir en Afrique où les femmes ont des possibilités illimitées d'être et de déterminer leur propre avenir et d'inspirer le monde", a-t-il déclaré.