Signé Giltay - Nouvelle tentative d'assassinat de Donald Trump : quel impact sur les élections américaines?

Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus, mais la portée de l'arme aurait permis à un bon tireur d'atteindre une cible à 400 ou 500 mètres. Ces tirs interviennent deux mois après l'attentat qui avait blessé Trump à l'oreille le 13 juillet. Dès le lendemain, on avait constaté une remontée de Trump dans les sondages. A l'époque, ils le donnaient tous devant Kamala Harris avec un avantage de l'ordre de 3 à 4%, disons 51-47.

Hier, vers 14h (heure locale), des coups de feu ont été entendus à proximité de l'endroit où Donald Trump jouait au golf en Floride. Il a été rapidement mis à l'abri par ses gardes du corps et la police a retrouvé un peu plus tard, dans un buisson à environ 400 mètres, une kalachnikov, deux sacs et une caméra GoPro. Un suspect a été arrêté dans le comté voisin de Martin.

Depuis, les courbes se sont croisées et lors des dernières études publiées ce week-end, Harris était en tête, mais de justesse, 47 contre 46. Alors on verra dès demain si les tirs ont eu un impact, c'est probable, mais pas forcément déterminant. On peut penser que Trump va essayer de capitaliser sur ces faits. Déjà pendant le débat qu'il a opposé à Kamala Harris, il a accusé ses adversaires d'être à l'origine du premier tir.

Quant aux démocrates, dès hier soir, Kamala Harris et Joe Biden faisaient savoir qu'ils étaient rassurés de savoir Trump indemne. Ils n'auront d'autre solution que de condamner les faits. Pour autant, quel sera l'impact ? On le sait, aux États-Unis, les sondages nationaux n'ont aucune valeur indicative. Tout se joue au niveau des États. Le mode de scrutin basé sur l'Amérique profonde favorise généralement les républicains et l'on estime qu'il faut 4 points d'avance à un démocrate pour emporter l'élection.

Cette possible tentative de meurtre va renforcer les convictions des trumpistes. En général, des hommes blancs de plus de 50 ans, peu diplômés, issus des zones rurales. En face, Kamala Harris coalise le vote des femmes, des minorités ethniques, des jeunes, des diplômés et des urbains. La stratégie de la candidate démocrate consiste à essayer d'élargir sa base vers les classes moyennes populaires, celle de Trump d'enfoncer le clou sur l'immigration et la sécurité en direction de ses soutiens naturels. A priori, les tirs d'hier devraient le servir. Mais ils auraient peut-être été plus efficaces électoralement, s'ils avaient touché l'autre oreille.