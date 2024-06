Soudan: des militants prodémocratie rapportent environ "40 morts" dans des tirs d'artillerie près de Khartoum

"Jusqu'à maintenant, le nombre de morts est estimé à 40 citoyens, et il y a plus de 50 blessés, certains grièvement", souligne dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux le comité, un de ces nombreux réseaux de militants organisant l'entraide entre habitants, et qui ont fleuri ces dernières années.

"Il n'y a pas encore de décompte précis du nombre de victimes à Omdourman", ajoute le comité, qui précisait que les tirs ont notamment touché "des quartiers résidentiels" dans le secteur de Karari.

"La plupart des morts sont arrivés à l'hôpital universitaire al-Nao, les autres dans des hôpitaux privés ou alors ils ont été enterrés par leurs familles."