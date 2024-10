Taux de participation faible de 27,7% contre 45% en 2019

Les résultats préliminaires sont attendus "au plus tard mercredi", selon l'autorité électorale Isie, mais pourraient être connus plus tôt.

Le président de l'Isie, Farouk Bouasker, a jugé ce "taux respectable" alors qu'il s'agit de la participation la plus faible pour un premier tour de scrutin présidentiel depuis l'avènement de la démocratie en 2011 dans le pays berceau des Printemps arabes.

Le chef d'Etat sortant Kais Saied, accusé de "dérive autoritaire", est considéré comme favori, après l'élimination de ses concurrents les plus sérieux.

Seuls deux candidats - des seconds couteaux, selon les experts - avaient été autorisés à affronter M. Saied, 66 ans, sur initialement 17 postulants, écartés pour des irrégularités présumées. Il s'agit de Zouhair Maghzaoui, 59 ans, un ex-député de la gauche panarabiste, et Ayachi Zammel, 47 ans, un industriel libéral inconnu du grand public, qui n'a pas pu faire campagne car il est emprisonné depuis début septembre et sous le coup de trois condamnations à plus de 14 ans de prison pour des soupçons de faux parrainages.