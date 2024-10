Thaïlande: au moins 23 morts dans l'incendie d'un car scolaire

L'incendie, qui serait consécutif à une crevaison selon les secouristes, a ravagé le véhicule alors qu'il transportait 38 enfants - de la maternelle au collège - et six enseignants en sortie scolaire.

Les corps des victimes étaient si gravement brûlés qu'il n'avait pas été immédiatement possible de confirmer le nombre de morts, et des tests ADN seront nécessaires pour identifier les restes, ont indiqué les autorités. Les routes sont particulièrement dangereuses en Thaïlande, avec environ 20.000 morts par an.

Sur place, le ministre de l'Intérieur Anutin Charnvirakul avait auparavant indiqué que 21 personnes avaient réussi à s'échapper du brasier, 23 autres étant portées disparues et probablement décédées.