Triathlon féminin: les athlètes ont plongé dans la Seine pour la première épreuve des JO

Jeff PACHOUD

Les triathlètes féminines ont plongé mercredi matin dans la Seine, marquant le coup d'envoi de la première épreuve des Jeux olympiques de Paris dans le fleuve, après le feu vert des organisateurs consécutif à des analyses d'eau jugées bonnes.

Les organisateurs avaient dû annuler les entraînements dans le fleuve et reporter et la course masculine de mardi à mercredi, en raison d'une eau de la Seine considérée comme trop polluée. Cette épreuve masculine aura lieu ultérieurement dans la matinée.