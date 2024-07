A Trieste, le pape fustige la "culture du rejet" et les "tentations populistes"

Le pape François a mis en garde dimanche contre la "culture du rejet" et les "tentations idéologiques et populistes" en s'inquiétant de "la crise de la démocratie" à l'occasion d'une visite à Trieste, dans le nord-est de l'Italie.

Avant les élections européennes, des évêques de plusieurs pays s'était déjà inquiétés de la montée du populisme et des nationalismes en Europe, alors que l'extrême droite est déjà au pouvoir en Italie, en Hongrie et aux Pays-Bas.

Sans jamais citer aucun pays, François a mis en garde contre les "tentations idéologiques et populistes", le jour même où la France vote pour le second tour de législatives historiques dont le Rassemblement national (extrême droite) pourrait sortir vainqueur.

Le chef des 1,3 milliard de catholiques a également fait part de sa préoccupation devant la progression de l'abstention de par le monde: "Je m'inquiète du petit nombre de personnes qui vont voter: qu'est-ce que cela signifie?"

Invitant à "s'éloigner des polarisations qui appauvrissent", Jorge Bergoglio a énuméré les obstacles à la démocratie: la "corruption et l'illégalité", le "pouvoir autoréférentiel", l'exclusion sociale et la marginalisation et l'indifférence.

"La culture du rejet dessine une ville où il n'y a pas de place pour les pauvres, les enfants à naître, les personnes fragiles, les malades, les enfants, les femmes, les jeunes", a-t-il regretté en invitant à promouvoir la participation dès l'enfance.