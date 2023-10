Triple meurtre à la Réunion: garde à vue prolongée pour le suspect

Un homme soupçonné d'avoir mortellement poignardé samedi sa mère, sa cousine ainsi qu'un homme et d'avoir blessé sept autres personnes, à la Possession sur l'île de la Réunion, a reconnu avoir voulu, sous l'effet de la colère, "tuer toutes les personnes sur son chemin", a rapporté dimanche la procureure de Saint-Denis, annonçant la prolongation de sa garde à vue.

L'homme de 38 ans avait été interpellé samedi matin après un périple meurtrier au cours duquel il a reconnu, pendant sa garde vue, avoir tué à coups de couteau sa mère et sa cousine, une fillette de cinq ans (et non sa nièce comme indiqué dans un premier temps par une source proche du dossier), selon le communiqué de la procureure de la République, Véronique Denizot. Au volant de son véhicule, il a ensuite percuté quatre personnes avant de s'arrêter devant une agence bancaire où il a mortellement frappé à l'arme blanche un agent d'entretien.