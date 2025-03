Trois personnes ouvrent le feu dans un bar au Canada: au moins 12 blessés

"Des rapports font état d'une fusillade dans un pub. Plusieurs personnes ont été touchées", a déclaré la police de Toronto sur le réseau social X. "Douze blessés, dont six par balles (...) Mais leurs vies ne sont pas en danger". "Trois hommes suspects d'avoir tiré (...). Déploiement de toutes les ressources disponibles pour localiser et arrêter les responsables", a-t-elle ajouté.

La police avait précédemment déclaré qu'un suspect était en fuite après la fusillade, survenue vendredi en fin de journée dans un quartier de l'est de la plus grande ville du Canada. Toutes les victimes, âgées d'une vingtaine à une cinquantaine d'années, ont été hospitalisées, mais leurs jours ne sont pas en danger.

La police a déclaré aux journalistes présents sur les lieux que les suspects étaient masqués et armés d'un fusil d'assaut et d'armes de poing. "Ils sont entrés dans le pub. Ils ont sorti leurs armes et ont ouvert le feu sans distinction sur les personnes assises dans le bar", a déclaré le commissaire de police Paul MacIntyre.

"Le mobile de cette fusillade n'est pas encore clair. Nous examinons toutes les pistes", a-t-il ajouté, cité par CTV news. "Notre enquête nous dira si ce pub a été ciblé pour une raison particulière ou non".

Les médias locaux ont rapporté que la fusillade s'était produite alors que le pub célébrait sa soirée d'ouverture. La maire de Toronto, Olivia Chow, a déclaré sur X qu'elle était "profondément choquée" par les informations concernant la fusillade. Elle a ajouté que le chef de la police lui avait assuré que "toutes les ressources nécessaires ont été mises en place".