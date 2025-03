Guerre en Ukraine: malgré une trêve limitée décidée lors de l'appel entre Trump et Poutine, des frappes ont fait plusieurs morts

Le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine ont conveu, mardi lors d'un échange téléphonique, d'un cessez-le-feu limité aux frappes sur les infrastructures énergétiques (centrales électriques, transformateurs, gazoducs, etc.) pour un mois.

Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, non associé aux pourparlers américano-russes, "Poutine a en réalité refusé la proposition d'un cessez-le-feu complet". Envahie depuis fin février 2022 par la Russie, l'Ukraine avait accepté, sous la pression de Washington, l'idée d'un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours, rejeté par Moscou.

Mais mercredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a souligné que l'accord ne concerne que les attaques russes et ukrainiennes "sur les infrastructures énergétiques", et aucune autre infrastructure.

Frappes réciproques

M. Peskov a accusé l'Ukraine d'aller contre les efforts russo-américains car "des tentatives ont été faites pour cibler nos infrastructures énergétiques".

Selon le ministère russe de la Défense, une frappe ukrainienne "délibérée" a visé pendant la nuit un dépôt pétrolier de la région de Krasnodar (sud de la Russie). "Un incendie a éclaté près du village (de Kavkazskaïa) après la chute de débris" de drones abattus par la défense antiaérienne, ont indiqué les secours russes.

Tout comme la Russie s'acharne sur ses infrastructures énergétiques, l'Ukraine cible régulièrement les dépôts pétroliers russes.

Cette dernière a été visée pendant la nuit par six missiles et 145 drones de combat russes, a indiqué l'armée ukrainienne. La défense aérienne a pu abattre 72 drones, selon l'armée, laissant entendre qu'aucun des six missiles n'avait pu être détruit.

À lire aussi Guerre en Ukraine: Trump et Poutine prennent plusieurs décisions importantes après leur appel téléphonique

Les chemins de fer ukrainiens ont affirmé qu'une infrastructure énergétique ferroviaire, sans plus de précision, avait été frappée par des drones dans la région centrale de Dnipropetrovsk.

Plusieurs tués depuis l'accord

Volodymyr Zelensky a fait état de frappes contre des infrastructures civiles et énergétiques, notamment à Kiev et Soumy, dans le nord du pays, où un hôpital a été ciblé par une "frappe directe" de drone mardi soir, selon lui.

"Moins d'une heure après que Poutine a soi-disant accepté de ne pas frapper l'infrastructure ukrainienne (...), il a attaqué l'infrastructure énergétique dans l'est de l'Ukraine", a dénoncé mercredi sur X le conseiller présidentiel ukrainien Mykhaïlo Podoliak, sans donner plus de détails.

Un homme de 29 ans a été tué et trois autres personnes blessées dans une autre frappe dans la région de Soumy, contre un immeuble résidentiel, selon les autorités. Un autre hôpital a été également "largement endommagé" dans une autre frappe, provoquant un incendie.

Et mercredi matin, un bombardement russe a tué un civil à Kherson (sud), selon les autorités locales.