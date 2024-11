Trump pourrait-il sortir de l'OTAN? "On va avoir le pire des deux mondes"

"Peut-être pas, mais…", avance Bruno Colmant: "Il a dit de manière répétée qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Il va possiblement rester dans l'OTAN, mais sans solidarité. C'est-à-dire qu'il y a des accords de protection mutuelle qui sont activés et je pense qu'il va répéter l'allégorie des années précédentes, que d'autres présidents ont déjà émise, à savoir qu'il faut que les Européens paient leurs dépenses."

La victoire de Donald Trump aux élections américaines et sa politique, très centrée sur les États-Unis, vont avoir une incidence sur la sécurité de l'Europe. On le sait, le républicain n'est pas un grand fan de l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique nord), pourrait-il décider d'en sortir les États-Unis?

L'industrie américaine pourrait même mettre cela à profit explique l'économiste: "De manière assez singulière, ça peut profiter à l'industrie d'armement américaine qui va fournir les Européens en armes pour défendre l'Europe par rapport à la Russie."

Il prédit des conséquences désastreuses pour l'Europe: "On va avoir le pire des deux mondes. Une guerre à nos frontières, l'allié numéro un qui va sans doute se retirer mollement et on va devoir être confronté à notre contradiction, c'est-à-dire qu'on a postulé devant les Russes la victoire finale mais qu'on n'a aucun moyen d'y arriver."