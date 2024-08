Trump s'est entretenu par téléphone avec Netanyahu au sujet de la bande de Gaza

L'ancien président américain et actuel candidat républicain pour la Maison Blanche a contacté par téléphone mercredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Tous deux ont abordé la question des négociations en cours pour un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne, selon le site d'information Axios qui cite deux sources.

De nouvelles discussions, menées à l'appel des pays médiateurs - Qatar, Etats-Unis et Egypte - doivent avoir lieu jeudi. Les pourparlers se basent sur un plan annoncé le 31 mai par Joe Biden, dont la première phase prévoit une trêve de six semaines accompagnée d'un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza, et de la libération d'otages - enlevés lors de l'attaque du Hamas - contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël.