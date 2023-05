Tuer les kangourous pour leur épargner la famine

Les kangourous d'Australie pourraient mourir de faim par millions si l'explosion actuelle de leur population n'est pas maîtrisée, avertissent spécialistes de la faune et organisations écologistes, dont certaines préconisent même un abattage massif des marsupiaux.

"Lors de la dernière sécheresse, nous avons estimé que 80% à 90% des kangourous sont morts dans certaines zones", explique à l'AFP l'écologiste Katherine Moseby.

"Ils entrent dans les toilettes publiques et mangent le papier hygiénique. Ou bien ils restent couchés sur les routes, affamés, pendant que leurs petits essaient de se nourrir", poursuit-elle.

Selon Mme Moseby, abattre les kangourous -et les destiner à la boucherie et à la maroquinerie- serait à la fois une façon charitable de leur épargner d'atroces souffrances, et un moyen de contrôler leur population.