Turquie: de nouveaux incendies à Izmir, partiellement contrôlés

L'incendie qui menace depuis trois jours Izmir a aussi été partiellement maîtrisé, malgré les foyers de feu qui persistent dans les zones forestières.

"Nos amis ont mis tant d'efforts pour lutter contre les flammes. On peut dire que ces feux ont perdu en vitesse", a affimé le ministre de l'Agriculture et des Forêts Ibrahim Yumakli à propos d'Izmir et de trois autres villes du nord et de l'ouest de Turquie touchées par les incendies.

Sept personnes, soupçonnées d'être liées au départ des feux de forêt, ont été interpellées dans la province d'Izmir, a annoncé le ministre turc de l'Intérieur Ali Yerlikaya.