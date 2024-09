Typhon Yagi au Vietnam : un nouveau bilan fait état de 82 morts

Deux jours après le passage de Yagi, le Vietnam reste aux prises avec les conséquences meurtrières de la tempête, qui a détruit des maisons et des infrastructures de transport, et endommagé des usines, avec des rafales dépassant les 150 kilomètres par heure.

Quelque 429 communes réparties dans 17 provinces du Nord sont concernées par des alertes inondations et glissements de terrain émises par les autorités. Les eaux ont monté à un niveau record dans la ville de Yen Bai, ont indiqué des météorologistes.

Les inondations et les glissements de terrain ont aussi blessé 752 personnes, ont précisé les responsables en charge des catastrophes naturelles dans un rapport.

Le dernier bilan en date fait état de 82 morts et 64 disparus, a indiqué mardi la chaîne d'Etat VTV.

Le typhon, qui a touché terre samedi matin vers Haïphong avant de s'affaiblir dimanche soir, est considéré par des météorologistes comme le plus puissant qui a frappé la région au cours des trente dernières années.

Plus de 80 entreprises japonaises ont souffert de dégâts liés au typhon, notamment des bâtiments d'usine, des machines, des matières premières et des produits, a expliqué à l'AFP Susumu Yoshida, de la chambre japonaise de commerce et de l'industrie au Vietnam.

Le nord du Vietnam abrite des sites qui fournissent des géants de l'électronique comme Samsung et Foxconn, dont les produits sont ensuite acheminés dans le monde entier, notamment via le port d'Haïphong.