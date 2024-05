UE: Mondelez (Lu, Milka) écope d'une amende salée pour entrave à la concurrence

Cette amende géante, la neuvième plus lourde jamais infligée par l'Union européenne pour pratiques anticoncurrentielles, intervient alors que l'inflation des prix alimentaires est un sujet de préoccupation majeur des ménages.

Le géant américain des biscuits et chocolats Mondelez, propriétaire de marques célèbres comme Lu, Oreo, Milka ou Toblerone, a écopé jeudi d'une amende de 337,5 millions d'euros pour avoir illégalement gonflé ses prix en restreignant la concurrence dans l'UE.

Au terme d'une enquête ouverte en janvier 2021, la commissaire à la Concurrence Margrethe Vestager a souligné que la multinationale américaine avait "empêché les détaillants européens d'acheter les produits du groupe dans les pays de l'UE où les tarifs sont plus bas".

"Cela a permis à Mondelez de maintenir des prix élevés au détriment des consommateurs", a souligné Mme Vestager, lors d'une conférence de presse.

Le groupe est également accusé d'avoir abusé de sa position dominante sur le marché des tablettes de chocolat dans certains pays pour limiter les importations en provenance d'autres pays de l'UE aux tarifs moins élevés.

Mondelez est par exemple accusé d'avoir retiré les tablettes de chocolat de sa marque Côte d'Or aux Pays-Bas afin d'empêcher qu'ils soient revendus en Belgique où ils étaient écoulés en plus grande quantité et à des tarifs plus élevés.