Un an après le 7 octobre: récit du jour le plus meurtrier de l'histoire d'Israël

Une année s'est écoulée depuis le 7 octobre 2023 et l'attaque sans précédent de commandos du Hamas dans le sud de l'État hébreu. Avec un total de 1.205 morts, il s'agit de la journée la plus meurtrière en Israël depuis sa création en 1948.

Dans le même temps, des combattants du Hamas - le mouvement dira plus tard qu'ils étaient 1.200 - se précipitent sur la frontière à bord de motos, de camionnettes, de petits bateaux à moteur et même de paramoteurs. Ils utilisent des explosifs et des bulldozers pour franchir la barrière séparant la bande de Gaza d'Israël et commettent des attaques dans une cinquantaine d'endroits, tuant à l'aveugle dans des kibboutz, des bases militaires et un festival de musique, où les assaillants se livrent à une tuerie de masse.

Dans les kibboutz, ils vont de maison en maison et abattent des habitants et se livrent à des agressions sexuelles.

Au festival de musique Nova, où près de 3.000 personnes sont rassemblées, les assaillants du Hamas se déchaînent pendant des heures, tuant au total au moins 370 personnes.

Au total, 251 personnes sont prises en otage, 44 d'entre elles au festival Nova et au moins 74 au kibboutz Nir Oz.

En représailles, Israël commence à bombarder sans relâche Gaza, petit territoire palestinien dirigé par le Hamas depuis 2007 et où vivent 2,4 millions d'habitants. Près de 42.000 personnes y ont été tuées depuis lors.