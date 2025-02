Un chef d'État affirme que la cocaïne n'est "pas plus mauvaise que le whisky": faut-il prendre ses propos au sérieux?

La cocaïne "n'est pas pire que le whisky" et n'est illégale que "parce qu'elle est fabriquée en Amérique latine", a affirmé le président colombien Gustavo Petro. Est-ce réellement le cas?

Le premier président de gauche de l'histoire de la Colombie estime que le trafic mondial de cocaïne pourrait être "facilement démantelé" si cette drogue devenait légale partout dans le monde. "Elle se vendrait comme le vin", a-t-il argumenté. Selon lui, ce sont les opioïdes de synthèse, comme le fentanyl, "qui sont en train de tuer" les Américains, "et ça, ce n'est pas fabriqué en Colombie".

"La cocaïne est illégale parce qu'elle est fabriquée en Amérique latine, pas parce qu'elle est pire que le whisky", a déclaré M. Petro mardi soir lors d'un Conseil des ministres retransmis en direct. "Les scientifiques ont analysé cela. La cocaïne n'est pas plus dangereuse que le whisky", a-t-il insisté.

Tout d'abord, il explique que les propos de M. Petro se basent très certainement sur une étude préexistante. "Je pense qu’il les a tenus sur la base des travaux de David Nutt. (...) Il s’avère, effectivement, que dans ce classement, l’alcool est considéré comme plus dangereux, à la fois pour le consommateur et pour la société. Ce sont ces deux aspects qui ont été étudiés par ce chercheur", explique-t-il.

Afin de vérifier l'affirmation de M. Petro, nous avons contacté Michaël Hogge, chargé de projets épidémiologiques à Eurotox, l’observatoire socio-épidémiologique alcool-drogues en Wallonie et à Bruxelles.

La Colombie est le plus grand exportateur de cocaïne au monde, avec une production de 2 600 tonnes en 2023, et les États-Unis en sont le principal consommateur, selon les Nations Unies.

Si l'on se base sur différents critères, tels que la mortalité, la dépendance ou encore l’altération du fonctionnement cognitif, "(...) il s'avère qu'effectivement, l'alcool est le produit qui cause le plus de problèmes pour la société", précise Michaël Hogge.

Cependant, l'expert rappelle qu'il est important de relativiser. "Il n'y a pas de produits sans risques. Maintenant, il y a clairement des produits plus dangereux que d'autres. Et la cocaïne fait clairement partie des produits les plus dangereux".