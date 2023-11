Un hêtre légendaire déraciné par la tempête Ciaran en forêt de Brocéliande

Un arbre plusieurs fois centenaire de la forêt de Brocéliande, le hêtre de Ponthus, a été déraciné par les vents violents de la tempête Ciaran, a indiqué vendredi à l'AFP Guy de Courville, du groupement forestier du Val des Fées.

L'arbre, dont l'âge était estimé "entre 250 et 300 ans", selon Guy de Courville, se situait en plein coeur de la forêt de Paimpont, plus connue sous le nom de Brocéliande et haut lieu de la légende du roi Arthur.