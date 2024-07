Un joueur chinois de badminton de 17 ans décède lors d'un tournoi en Indonésie

"Le Chinois Zhang Zhijie, joueur en simple, s'est effondré sur le terrain pendant un match dans la soirée", ont déclaré la Confédération asiatique de Badminton et la Fédération indonésienne de badminton (PBSI) dans un communiqué conjoint.

Il a été soigné par le médecin du tournoi et l'équipe médicale avant d'être transporté à l'hôpital où il est décédé à 23H20 dimanche (18H20 HB), précise-t-on dans le communiqué.

"Pour l'instant, l'hôpital local n'a pas encore identifié la cause du décès", a indiqué la Fédération chinoise de badminton qui s'est jointe aux deux organisations à l'origine du communiqué pour exprimer ses "plus sincères condoléances aux parents et à la famille" du joueur.

Zhang Zhijie avait commencé à pratiquer le badminton très tôt, à la maternelle, et avait rejoint l'équipe nationale junior de Chine l'année dernière.