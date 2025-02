Un nouveau procès d'assises s'ouvre aujourd'hui pour Mehdi Nemmouche: pour quel motif et que risque-t-il?

Les journalistes français Didier François et Edouard Elias, puis Nicolas Hénin et Pierre Torres, ont été enlevés à 10 jours d'intervalle en juin 2013, dans la région d'Alep pour les premiers, celle de Raqqa pour les seconds.

Plus d'une décennie après, d'anciens otages face à leurs geôliers présumés: le procès de Mehdi Nemmouche, le tueur du musée juif de Bruxelles, et de quatre autres jihadistes, accusés d'avoir détenu des journalistes français au sein du groupe Etat islamique en Syrie en 2013, s'ouvre lundi à Paris.

Ils n'ont été libérés que près d'un an plus tard, le 18 avril 2014, après des mois de supplice, entre violences physiques et psychologiques, privations de nourriture et simulacres d'exécutions.

L'"Etat islamique en Irak et au Levant", né le 9 avril 2013 d'une scission avec le groupe jihadiste Jabhat al-Nosra (et devenu ensuite "Etat islamique"), a séquestré de nombreux humanitaires et journalistes occidentaux, souvent détenus ensemble.

Plusieurs d'entre eux, dont le journaliste américain James Foley et l'humanitaire britannique David Haines, ont été exécutés, en tenue orange, dans des mises en scène macabres et filmées qui ont choqué le monde.