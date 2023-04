Un Palestinien tué dans un raid de l'armée israélienne en Cisjordanie

Depuis le début de l'année, le conflit a coûté la vie à au moins 97 Palestiniens, 19 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Ces chiffres incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils incluant des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.