Une agente du FBI témoigne au procès du fils du président Biden

Hunter Biden, avocat et homme d'affaires de 54 ans reconverti en artiste, qui s'est sorti d'années de dépendance au crack et à l'alcool, est une cible privilégiée des adversaires de son père - l'ancien président républicain Donald Trump au premier chef. Ils le voient comme le point faible de Joe Biden, locataire démocrate sortant de la Maison Blanche.

Hunter Biden comparaît depuis lundi devant un tribunal fédéral dans le Delaware, fief de la famille Biden, pour avoir menti sur sa consommation de drogues lorsqu'il avait acquis une arme à feu en 2018, un délit aux Etats-Unis.

Mardi, l'audience a longuement été consacrée à l'écoute d'extraits de son autobiographie, "Les Belles Choses", un livre audio devenu une pièce à charge car il y raconte justement des années d'addiction.

Il plaide non coupable et son avocat, Abbe Lowell, a assuré aux jurés qu'"il ne consommait plus de drogues quand il a acquis cette arme (qui) n'a jamais, jamais, été chargée, portée ou utilisée pendant les 11 jours où elle a été en sa possession" en octobre 2018.