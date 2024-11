Une compagnie de croisières propose une solution originale pour éviter le mandat de 4 ans de Donald Trump

Plusieurs offres sont proposées : une tournée d'un an intitulée "Échappez à la réalité", une autre de deux ans qui reviendrait pour les élections de mi-mandat en 2026, un voyage de trois ans "Partout sauf à la maison" et enfin une "Avance rapide" de quatre ans pour ne revenir qu'au moment des prochaines élections présidentielles.

La croisière, qui visitera plus de 400 destinations dans 140 pays sur tous les continents du monde, débutera dans les Caraïbes. "Villa Vie Odyssey passera un mois dans les Caraïbes avant de se lancer dans un voyage de 4 mois en Amérique du Sud comprenant 2 transits par le canal de Panama, 2 merveilles du monde, les fjords chiliens, une traversée de l’Antarctique, le carnaval de Rio et une aventure de 8 jours dans les profondeurs du fleuve Amazone", a précisé la compagnie dans le communiqué de presse rapporté par USA Today.

Les voyages de la compagnie débutent à 79 999 dollars (plus de 76 000 euros) pour un an dans une chambre individuelle. En revanche, le prix de la croisière qui permet de réellement passer le mandant du prochain président sur la mer commence à partir de 255 999 dollars (plus de 243 000 euros).