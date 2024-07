Une donatrice importante du parti démocrate se désiste tant que Joe Biden reste candidat

Abigail Disney, membre de la famille derrière l'empire Disney et importante donatrice du parti démocrate américain, a indiqué à la chaîne de télévision CNBC qu'elle ne donnerait plus d'argent au parti tant que Joe Biden restera candidat à l'élection présidentielle de 2024. "Si Biden ne se retire pas (de l'élection, NDLR), les démocrates vont perdre. J'en suis certaine", a-t-elle affirmé.

L'héritière a donné des dizaines de milliers d'euros au parti par le passé. Si plusieurs donateurs se retirent, cela peut poser un réel problème à la campagne du camp Biden.

D'importantes inquiétudes concernant les aptitudes du président américain se font entendre au sein du parti démocrate. Son âge avancé est déjà souligné depuis un certain temps et des questions se posent à présent sur ses capacités à pouvoir maintenir la fonction de président durant quatre années supplémentaires. Les critiques sont d'autant plus importantes depuis sa performance lors du premier débat télévisé qui l'opposait à Donald Trump. Son équipe de campagne maintient qu'il s'agissait uniquement d'une "mauvaise soirée".