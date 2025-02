Une mission, se préparer au combat: la Corée du Nord "démontre sa puissance" en tirant des "missiles de croisière stratégiques"

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a assisté à cette démonstration, qui a eu lieu mercredi et visait à avertir les ennemis de la Corée du Nord de sa "capacité de contre-attaque dans n'importe quel espace, et de l'état de préparation de ses divers moyens d'opération nucléaire", selon KCNA.

Les tirs consistaient pour la Corée du Nord à vérifier "la fiabilité et le fonctionnement des composantes et sa dissuasion nucléaire et à démontrer leur puissance", a déclaré M.Kim, cité par l'agence. Les forces armées "ont pour mission et devoir" d'améliorer "la préparation au combat de la force nucléaire et en se préparant pleinement à son utilisation", a-t-il ajouté.

Des images diffusées dans les médias d'État montrent M. Kim, flanqué de hauts responsables militaires, regardant à l'aide de jumelles un missile détruire un petit bâtiment sur une île voisine.

KCNA n'a pas précisé le lieu de l'essai. Selon le site spécialisé NK News, il a eu lieu près de la ville de Nampho, à environ 130 km au nord de la frontière avec la Corée du Sud.