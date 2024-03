Une opération militaire d'envergure sur Rafah "risque d'isoler Israël davantage"

Une opération militaire d'envergure contre Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, "risque d'isoler Israël davantage", a mis en garde vendredi le secrétaire d'État américain Anthony Blinken à l'issue d'une visite en Israël et d'une discussion "franche" avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

"Nous partageons l'objectif d'Israël consistant à vaincre le Hamas [...] et nous partageons le but d'assurer la sécurité d'Israël à long terme, [mais] une opération militaire majeure au sol sur Rafah n'est pas le bon moyen d'y arriver. Cela risque de tuer davantage de civils [...], d'isoler Israël davantage au niveau mondial et de mettre en danger sa sécurité à long terme", a souligné M. Blinken avant de décoller de l'aéroport Ben-Gourion.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a fait savoir vendredi au secrétaire d'État américain, Antony Blinken, qu'Israël comptait bien mener une offensive à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, même si Washington devait ne pas le soutenir. Les deux hommes se sont entretenus pendant environ 40 minutes vendredi matin.