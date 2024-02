"Une preuve de faiblesse": cet ancien agent du KGB réagit aux menaces nucléaires de Vladimir Poutine

"Poutine passe son temps à menacer l'occident. Trois jours après avoir attaqué l'Ukraine, il a convoqué le ministre de la Défense et le chef des armées en leur disant de mettre en état d'alerte supérieure les forces nucléaires de Russie. À partir de là, quasiment toutes les semaines, soit c'est Poutine, soit c'est Medvedev (NDLR: vice-président du Conseil de sécurité), soit c'est le ministre de la Défense qui brandit cette arme nucléaire pour menacer l'occident", avance Sergueï Jirnov.

Faut-il avoir peur? Oui et non, selon l'expert. "C'est une menace en quelque sorte préventive. C’est-à-dire que Poutine, en menaçant l'occident par les armes nucléaires rappelle son statut de pays nucléaire et fait passer le message: 'Ne vous mêlez pas de ce conflit, laissez-moi faire avec l'Ukraine et tout ira bien'."