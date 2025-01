"Une pure opération de propagande": la Maison Blanche met en scène l'expulsion de centaines de migrants

"L'administration Trump a arrêté 538 migrants criminels illégaux", a annoncé sur X sa porte-parole Karoline Leavitt, ajoutant que "des centaines" avaient été expulsés, en employant pour la première fois des avions de l'armée.

Just as he promised, President Trump is sending a strong message to the world: those who enter the United States illegally will face serious consequences. pic.twitter.com/yqgtF1RX6K