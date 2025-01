Valentin, en vacances à Los Angeles, raconte son évacuation: "C'était apocalyptique"

Les incendies continuent de ravager les alentours d'Hollywood et de Los Angeles, aux Etats-Unis. Des Belges se trouvent sur place, comme Valentin, originaire de Thuin dans le Hainaut. Il passe ses vacances en Californie et a dû évacuer son hôtel.

En vacances avec des amis, Valentin devait normalement loger à Calabasas, à Malibu. Le touriste belge a tenté de joindre l'hôtel avant de s'y rendre pour vérifier la situation sur place, mais sans succès. Il a donc décidé d'aller voir. "On se rapprochait de l'hôtel et là, on voyait qu'il n'y avait plus personne. C'était comme une ville fantôme. La fumée, les odeurs, c'était vraiment impressionnant", témoigne-t-il.

L'hôtel était accessible, mais il ne se sentait pas en sécurité. Valentin a préféré faire demi-tour et a bien fait, car peu après, la ville a été évacuée. "En 20 minutes, tout était fermé. La police était dans tous les sens, les pompiers aussi. On a dû quitter la zone et on est restés bloqués, je dirais une heure ou une heure et demie dans les bouchons".