Vietnam: "une énorme masse de terre se dirigeait vers moi", raconte une survivante d'un glissement de terrain

Son mari, qui dormait à l'étage supérieur, s'est dépêché de tenter de la sauver. "Mais j'ai pu m'échapper moi-même. Lui et un autre cousin ont aidé à sortir deux ou trois membres de la famille des décombres et de la boue".

"J'ai couru jusqu'à notre cuisine et je me suis accrochée à un pilier en béton. Notre maison en bois sur pilotis a été détruite".

Quelque 65 personnes sont toujours portées disparues au lendemain du drame, alors que le dernier bilan fait état du décès de 30 villageois dont des enfants.

La géographie de la zone, reculée et montagneuse, et les coupures d'internet compliquent le travail des centaines de soldats et de policiers dépêchés sur place, qui utilisent des pioches et des pelles pour creuser la terre épaisse.

Des images aériennes montrent l'impressionnante coulée de boue qui a coupé la vallée verdoyante en deux.

"J'ai tout perdu, ma maison, toutes mes affaires, tout", déplore l'agricultrice.

"Depuis des générations que nous vivons ici, je ne pense pas que nous ayons jamais connu ce type de crues soudaines et de glissements de terrain", dit-elle à l'AFP.