Volodymyr Zelensky arrive en Arabie saoudite pour une visite: voici pourquoi ce rendez-vous est crucial

Volodymyr Zelensky est en Arabie Saoudite pour rencontrer Mohammed ben Salmane avant des discussions cruciales entre Kiev et Washington. L’Ukraine veut proposer une "trêve dans les airs et en mer" pour amorcer un cessez-le-feu avec la Russie. Une rencontre sous haute tension.

Des délégations ukrainienne et américaine doivent se retrouver ce mardi en Arabie Saoudite pour discuter des moyens de mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui a envahi sa voisine il y a plus de trois ans.

L'Ukraine va proposer une "trêve dans les airs" et "en mer" avec la Russie, a indiqué lundi un haut responsable ukrainien, à la veille des négociations. "Nous avons une proposition d'une trêve dans les airs et d'une trêve en mer, car ce sont les options de cessez-le-feu qui sont faciles à mettre en place et à surveiller et il est possible de commencer par elles", a déclaré ce responsable sous couvert d'anonymat.

La réunion de mardi devrait être la première entre responsables ukrainiens et américains depuis la visite désastreuse de Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche fin février, qui avait donné lieu à une spectaculaire joute verbale. Washington a depuis suspendu son aide militaire et son partage de renseignements, et Kiev tente de recoller les morceaux avec le président Donald Trump.

"L'Ukraine cherche la paix depuis la toute première seconde de la guerre, et nous avons toujours dit que la seule raison pour laquelle la guerre se poursuit est la Russie", a-t-il dit sur Telegram.

Son équipe rencontrera les représentants américains dans la ville saoudienne de Jeddah, sur la mer Rouge, où des drapeaux ukrainiens flottaient lundi aux abords des principaux axes.