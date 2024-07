Washington et Tokyo resserrent leurs liens de défense en ciblant la Chine

Kimimasa MAYAMA

Les Etats-Unis et le Japon s'en sont pris vigoureusement dimanche aux activités "déstabilisatrices" de la Chine, s'inquiétant également de la coopération entre Pékin et Moscou, tout en annonçant un renforcement de leurs liens militaires et de défense.

Pour Washington et Tokyo, la Chine ambitionne de "remodeler l'ordre international à son profit", ce qui représente "le plus grand défi stratégique dans la région Indo-pacifique et au-delà".