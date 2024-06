Xi Jinping évoque "d'importantes mesures" de "réforme" avant une réunion au sommet

La deuxième économie mondiale est en proie à une crise dans le secteur immobilier, à une consommation toujours faible et à un taux de chômage élevé chez les jeunes.

"Nous travaillons aujourd'hui à concevoir et à appliquer d'importantes mesures visant à approfondir la réforme sur tous les plans, et continuons d'élargir l'ouverture institutionnelle pour créer un environnement d'affaires plus conforme aux règles du marché, à la législation et aux normes internationales", a indiqué Xi Jinping dans un discours.

"La modernisation de la Chine, peuplée de plus de 1,4 milliard d'habitants, signifie l'émergence d'un marché gigantesque, dont l'ampleur dépasse celle de tous les pays développés réunis. Les portes de la Chine s'ouvriront toujours plus grand et ne se fermeront jamais", a-t-il souligné.