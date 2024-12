Un taxi new-yorkais percute des piétons et fait sept blessés, dont une mère et son fils de 9 ans

Un taxi a percuté plusieurs personnes en plein centre de New York mercredi, le jour de Noël. Plusieurs personnes sont blessées, dont certaines plus sérieusement.

Au moins six personnes, dont un enfant, ont été blessées dans le centre de New York lorsqu'un taxi a percuté des piétons sur un trottoir près de Herald Square à Manhattan, ont rapporté les médias américains.

L'incident s'est produit mercredi vers 16h00 (22h00 HB), au croisement de la 6e Avenue et de la 34e rue, près du grand magasin Macy's. Trois personnes ont été légèrement blessées et trois autres plus sérieusement, parmi lesquelles une mère et son fils de 9 ans, qui ont été emmenées à l'hôpital.