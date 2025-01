Helena, une ancienne candidate belge de Koh-Lanta, victime d'une agression: "Je n’ai rien su dire"

Sous le choc et paralysée par la peur, Helena ne réagit pas, complètement terrifiée : "Je n’ai rien su dire. Il a continué à insister. J’ai accéléré le pas. Il m’a dit : 'Pourquoi tu as peur ? Pourquoi tu es stressée ?'". Bien qu'elle demande à son agresseur d'arrêter, celui-ci continue de la harceler et menace : "Donne-moi de l’argent et je te laisse tranquille".

Helena se met alors à courir et se réfugie dans le restaurant. Une fois à l'intérieur, elle rejoint son amie, mais les deux femmes ont du mal à finir leur repas, toujours sous le coup de la peur. Malheureusement, à la sortie de l'établissement, elles se retrouvent face à trois hommes qui les attendent. "Ma copine a super bien réagi, car quand on les a revus, elle a pris des photos", explique Helena.

Heureusement, les deux jeunes femmes s'en sortent indemnes grâce à l'aide d'un conducteur bienveillant qui les raccompagne jusqu'à leur voiture.

La perte de confiance est bien là

Helena conclut en disant qu'elle est traumatisée par cet événement et se sent humiliée. "La perte de confiance est bien là. Faites attention à vous, tout peut basculer si vite. La personne t’insulte, te dit des choses horribles, s’approche, t’intimide. Elle voit que tu as peur et en rajoute : 'Ah, tu as peur, tu es stressée'". Dans une vidéo publiée ce dimanche, Helena affirme cependant qu'elle se sent mieux.