"Je suis obligée de m'adapter": en cours depuis deux ans, les travaux sur l'E411... se prolongent

Les travaux sur l'autoroute 411 à hauteur de Thorembais-Saint-Trond ont pris du retard. Ils sont en cours depuis deux ans maintenant et le bout du tunnel s'est un peu éloigné. Le chantier sera prolongé d'au moins deux semaines. Pour quelles raisons et avec quelles conséquences ?

Le chantier entre Daussoulx et Thorembais-Saint-Trond dure depuis bientôt deux ans. Il s'étale sur dix kilomètres et même si les travaux avancent, les automobilistes ne le ressentent pas et certains doivent adapter leurs horaires. "On s'adapte. Je remonte assez tôt. Il est midi, je marche dans ma voiture et c'est le problème en Wallonie. Les routes ne sont pas top top."

Muriel emprunte le chantier tous les jours. Pour elle, cela commence à faire long. "J'ai la chance d'avoir un job qui me permet de la flexibilité. Je prends l'autoroute en dehors des heures de pointe pour ne pas passer quatre heures sur la route par jour."