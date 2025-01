"Embouteillages monstrueux sur la E411": le cauchemar des automobilistes continue au Carrefour Léonard

"Plus d'une heure de file depuis Wavre", "Bouchons monstres" ou encore "Embouteillages monstrueux". Voici le type de messages que vous nous avez envoyés via le bouton orange Alertez-nous ce mardi matin. Et pour cause, à partir de 6h30, la E411 a été le théâtre de nombreuses files en direction de la capitale. En cause: la nouvelle phase du chantier du Carrefour Léonard. Dans le tunnel vers Bruxelles, les automobilistes qui viennent de Namur, du Brabant wallon et du Luxembourg ne passent que sur une bande. La bande de gauche est fermée.

La nuit, en revanche, c'est tout le tunnel qui sera fermé. Le trafic sera dévié via Groenendael et le carrefour des Quatre Bras. Dans l'autre sens, vers Namur, une bande de circulation est également inaccessible mais le trafic est fluide.