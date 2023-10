Accident à Anderlecht: un enfant de 7 ans circulant à vélo heurté par un tram

"L’enfant serait dans un premier temps remonté sur son vélo avant, dans un second temps, de se sentir mal et de revenir sur place. Il a été pris en charge par les secours et ses jours ne seraient heureusement pas en danger", indique Françoise Ledune, porte-parole de la Stib, à nos confrères de Sudinfo.

Contacté, le député bruxellois et conseiller communal d'Anderlecht Gaetan Van Goidsenhoven déplore ce nouvel accident évitable. "C’est déjà le deuxième accident entre un tram et une personne depuis l’inauguration de ce pseudo-piétonnier et cela pose question. Les gens ne se rendent pas compte que c’est aussi un site propre pour les trams, ce nouvel aménagement donne un faux sentiment de sécurité aux usagers faibles et les trams l’abordent comme si c’était uniquement un site propre et non une voirie partagée", explique-t-il.