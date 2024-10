Anderlecht nomme deux rues en l'honneur de Lucette Decroly et Jeannine Burny

La commune d'Anderlecht a décidé de nommer deux nouvelles rues en l'honneur de deux "femmes marquantes du patrimoine culturel et social anderlechtois", soit Lucette Decroly et Jeannine Burny, annonce-t-elle vendredi. Les deux artères seront officiellement baptisées le 8 octobre.

Lucette Decroly fut directrice de la Médecine scolaire et a cofondé le centre de santé mentale "l'Équipe", retrace la commune bruxelloise. Elle "a consacré sa vie à l'amélioration de la santé mentale et scolaire des enfants". Une nouvelle voie aménagée dans le quartier de La Roue, entre la rue Walcourt et le quai de Biestebroeck, portera désormais le nom de "Allée Lucette Decroly".

Jeannine Burny est elle une "figure familière du microcosme littéraire belge". Muse du poète wavrien Maurice Carême, elle fut également présidente de la "Fondation Maurice Carême", qui assure et promeut la diffusion du poète belge ainsi que l'étude de son œuvre et de la personnalité de l'auteur. Elle donne son nom à une rue située près de la Drève Olympique, qui assure la jonction avec le boulevard Carême, "renforçant ainsi le lien entre ces deux figures littéraires", expose la commune d'Anderlecht.

Le baptême officiel des deux artères se tiendra le mardi 8 octobre. Une plaque sera dévoilée pour chaque rue.