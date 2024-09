Après MolenGeek, voici 'LaekenGeek': le Roi était présent à l'inauguration de la nouvelle antenne bruxelloise dédiée à l'IA

Situé sur le boulevard Émile Bockstael et étendu sur quelque 600 mètres carrés, ce lieu à l'infrastructure moderne et aérée a été conçu pour accueillir jeunes, étudiants ou encore chercheurs d'emploi. Outre les soutiens financiers de la part des partenaires privés (comme Google, Microsoft, Proximus, ou encore BNP Paribas), MolenGeek a bénéficié, pour ce projet, d'environ 200.000 euros de subsides de la Ville de Bruxelles.

Dès 10h00, le roi Philippe est allé à la rencontre des entrepreneurs et des jeunes en formation ICT (technologies de l'information et de la communication), ainsi que des entreprises et partenaires institutionnels qui soutiennent le projet. Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, était notamment présent.

Espace de coworking, lieu de formations, événements ou encore ateliers d'initiation, l'ambition de MolenGeek reste inchangée: rendre le secteur des technologies accessible à toutes et tous, peu importe les origines ou le niveau de formation, afin de "donner à chacun la possibilité de trouver un emploi, créer son entreprise ou se développer sur le plan professionnel". Créé en 2015, cet écosystème technologique s'est déjà implanté à Molenbeek-Saint-Jean, Charleroi, Anvers, Amsterdam (Pays-Bas), Rotterdam, Utrecht, Padoue (Italie), et Casablanca (Maroc). L'ASBL se concentre sur trois axes principaux: le coworking, les formations et les événements.

D'autres nouveautés

"Cette nouvelle antenne, également porteuse de sens pour la dynamique du quartier, accueillera des jeunes et des moins jeunes pour des formations à l'IA, ainsi qu'une multitude d'événements comme les ateliers d'initiation 'Hackatons' pour booster l'innovation dans l'IA. Mais ce lieu sera aussi un incubateur de start-ups pour celles et ceux qui voudraient développer leur idée avec un accompagnement", s'est réjouie la CEO de MolenGeek, Sara Oualad. Le seul critère de sélection pour intégrer MolenGeek, "c'est la motivation", rappelle Mme Oualad. "Pas besoin de s'y connaître en nouvelles technologies, nous prenons tout simplement celles et ceux qui ont une réelle envie de s'investir, d'aller quelque part et d'être dans l'échange."

En 2024, MolenGeek a franchi un nouveau cap en s'ouvrant aux jeunes dès 15 ans grâce à une collaboration avec le CEFA et l'école secondaire Rive Gauche, et en partenariat avec Wallonie-Bruxelles Enseignement. Les jeunes suivent ainsi un cursus en alternance dans le développement web, avec deux jours par semaine en formation au sein de MolenGeek et trois jours en stage en entreprise.