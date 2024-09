Arrêt le 30 novembre dans le procès contre l'État belge pour ségrégation raciale

Les deux avocats de l'État belge ont déclaré que celui-ci ne contestait pas que les cinq plaignantes ont été placées de force par des représentants de la colonie dans des orphelinats et non par leurs familles. Néanmoins, ils ont demandé à la cour de confirmer la décision du premier juge dans cette affaire, prononcée en décembre 2021.

Dans ce procès, cinq femmes métisses nées au Congo entre 1946 et 1950 attaquent l'État belge en responsabilité civile pour crime contre l'humanité. Elles lui réclament des dommages et intérêts pour l'important préjudice causé lorsqu'elles ont été enlevées et ségréguées. Elles sollicitent aussi la production d'archives concernant leurs origines et leur histoire.