Avis aux amateurs, la plus petite maison de Bruxelles est à vendre: "On a pas mal de visites"

Depuis la semaine dernière, la plus petite maison de Bruxelles est à vendre.

Avec sa façade de seulement 2m15 et ses deux chambres, cette maison est la plus petite de Bruxelles. "Elle est divisée en trois étages, pour une superficie totale de 60 m2", explique Thibault Cooremans, directeur du département résidentiel de Trévi au micro de BX1.

À l’intérieur, les pièces font 3m30 de large. Cette maisonnette date du 19e siècle, comme en témoignent certains objets. La famille qui la possède l’avait achetée 33 000 euros dans les années 90, soit plus d’un million de francs à l'époque. Elle est désormais mise en vente au prix de 195 000 euros. Tout est à rénover. "On est plutôt sur une valeur de convenance, parce que c’est un bien typique. On a pas mal de visites, pas mal de demandes", poursuit Thibault Cooremans.