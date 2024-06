Bagarre violente dans un train en Flandre: quatre personnes blessées, la police confisque des couteaux

Une violente bagarre a éclaté dans un train ce samedi soir. Quatre personnes ont été blessées. La police est intervenue et a confisqué des couteaux.

Quatre personnes ont été blessées samedi vers 21h00 lors d'une violente bagarre qui a éclaté dans un train entre Lede (Flandre orientale) et Bruxelles, a confirmé par le bourgmestre d'Alost, Christoph D'Haese (N-VA).

L'accompagnateur de train et le conducteur ont décidé d'arrêter le train en gare d'Alost et d'appeler la police. Celle-ci est arrivée en nombre. Des couteaux ont été confisqués et les blessés ont été emmenés à l'hôpital, a précisé·le bourgmestre.