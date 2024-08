Bruxelles : une arme et de l'argent retrouvés dans un véhicule volé

Mardi dernier, la brigade anti-agression de la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles a immobilisé un véhicule déclaré volé dans le centre de Bruxelles, à l'angle du boulevard du Midi et de la place de la Constitution. Le conducteur, bien connu des services de police, a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction, indique la police lundi.

À bord de la voiture volée et sur le conducteur, la police a retrouvé 9.070 euros en espèces, une arme à feu, des munitions, six téléphones portables, une balance de précision et des sachets de conditionnement.