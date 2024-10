CityGate I doit renforcer la cohésion sociale dans le quartier de Cureghem à Anderlecht

La commune d'Anderlecht et la Région bruxelloises espèrent renforcer la cohésion sociale dans le quartier de Cureghem avec l'inauguration mardi de CityGate I - Marchandises, un bâtiment à affectations multiples. La transformation de l'ancienne zone industrielle en un nouveau quartier mixte et durable, près de la gare du Midi, comprend notamment près de 100 logements conventionnés et une crèche.