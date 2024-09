"On continue notre travail": malgré les inquiétudes, comment vont les préparatifs pour la venue du Pape ?

Le père Tommy Scholtes sera au plus près du souverain pontife durant sa visite en Belgique. Son accréditation l'attend. Ce matin, à la première heure, il prend connaissance du communiqué du Vatican sur la santé du pape François : "On a reçu des nouvelles que le pape avait une légère grippe, qu'il allait prendre quelques heures de repos, qu'il ne recevrait pas en audience aujourd'hui, qu'il se préparait pour la visite en Belgique et donc nous on est assez tranquille. On se dit qu'il se repose bien quelques jours avant. On souhaite de tout cœur qu'il puisse venir et tous les préparatifs continuent.", se rassure-t-il.

Au centre d'accréditation, plus de 3000 badges sont en préparation. Chaque nom, chaque fonction est vérifiée. Rien n'est laissé au hasard par Rodolphe Dulait et son équipe. "On a imprimé des milliers de badges, donc on n'est pas trop au courant, mais on reçoit des messages d'amis qui nous demandent comment ça se passe, etc. Notre message ici, c'est qu'on continue notre travail, on sera prêt et évidemment le pape viendra.", assure le responsable des accréditations qui se dit "certain" de la venue du souverain pontife.